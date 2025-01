Nuovo scivolone della Giunta Todde, “nomina segretario generale errata”

CAGLIARI – “Ringrazio il consigliere Solinas per aver gentilmente confermato ciò che ho sostenuto nella mia nota: la nomina del Segretario generale della Regione non è stata perfezionata. Perciò, Eugenio Annicchiarico non avrebbe potuto essere nominato, in qualità di segretario generale (come indicato nella delibera di Giunta regionale del 9 gennaio), come componente della Commissione paritetica Stato-Regioni”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha ribattuto alla risposta di Alessandro Solinas, consigliere del Movimento Cinquestelle.