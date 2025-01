Agenti feriti a Cagliari, solidarietà di Forza Italia

CAGLIARI – “A nome mio personale e di tutta la comunità di Forza Italia Cagliari, desidero esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai due agenti delle Forze dell’Ordine rimasti feriti durante il grave episodio accaduto oggi a Cagliari.

Gli uomini e le donne in divisa rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra città e svolgono quotidianamente un lavoro encomiabile, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per tutelare quella degli altri. L’inseguimento di oggi, conclusosi purtroppo con il ferimento dei due agenti, è l’ennesima testimonianza del loro coraggio e del senso del dovere che li contraddistingue.

Auspichiamo una pronta guarigione per i poliziotti coinvolti e ribadiamo il nostro pieno sostegno alle Forze dell’Ordine, sempre in prima linea contro la criminalità”

Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia Cagliari