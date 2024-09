Nuovi attraversamenti pedonali rialzati davanti alle scuole

SASSARI – Lunedì 9 settembre, dalle 9 alle 18, il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari realizzerà due attraversamenti pedonali rialzati: uno in via Gorizia, in corrispondenza delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Pertini-Biasi, e uno in corso Cossiga, davanti all’istituto comprensivo “Salvatore Farina- San Giuseppe”. L’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza di chi attraversa, in particolare nelle zone più frequentate da bambine e bambini.

L’intervento, già programmato per essere eseguito durante la pausa scolastica, ha subito ritardi a causa di lavori di Abbanoa durati più del previsto. Il cantiere sarà diviso in due parti: la mattina le attività si svolgeranno in via Gorizia e successivamente, dalle 14:30, in corso Cossiga. Salvo contrattempi, i lavori saranno iniziati e conclusi prima dell’inizio delle lezioni, in modo da limitare i disagi.

Durante le lavorazioni non sarà necessario chiudere le strade al traffico e sarà consentita la viabilità con senso unico alternato gestito dall’impresa esecutrice, con il supporto della Polizia locale.

Al fine di non causare rallentamento dei lavori, il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda il rispetto della segnaletica di cantiere e dei divieti di sosta e delle indicazioni fornite dagli operatori. I pedoni dovrebbero limitare quanto possibile il passaggio nei tratti interessati dalle lavorazioni.