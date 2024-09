All’Alghero – Scala Piccada correrà anche Ilaria Piras

ALGHERO – l’Alghero – Scala Piccada quest’anno sara’ una gara emozionante e speciale per Ilaria Piras 32 anni pilota algherese che ha ottenuto ottimi risultati non solo nella categoria femminile nell’ultima gara svolta nell’agosto del 2021. Correre la Scala Piccada è sempre stato il mio sogno sin da bambina ( le parole di Ilaria) quando andavo a veder correre mio padre Giomaria. Siccome il mondo delle corse è pura passione dopo enormi sacrifici per recuperare il budget giusto quest’anno sarà la volta buona. Almeno spero. Sono cresciuta documentandomi sulla storia di Carmen Usai per me grande campionessa e icona nello sport femminile algherese. Mi piacerebbe incontrarla prima della gara sarebbe emozionante. Sai Ilaria che Carmen Usai ha corso la prima cronoscalata nel lontano 1955? Ho i brividi la risposta di Ilaria.