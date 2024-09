Sanità, Piccone (5 Stelle) a Pais: “No a strumentalizzazioni a fini politici”

ALGHERO – “Il Movimento 5 Stelle Alghero ritiene necessario fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni del consigliere Michele Pais riguardanti presunti trasferimenti di reparti ospedalieri.

Innanzitutto, smentiamo categoricamente la notizia del trasferimento del reparto di endocrinologia dell’ospedale Marino di Alghero a Sassari. Questa informazione è priva di fondamento e rischia di generare inutili allarmismi nella popolazione.

Ci preme sottolineare come, dopo una legislatura caratterizzata da numerose chiusure di reparti ospedalieri e progetti sanitari rimasti sulla carta, ci saremmo aspettati dal consigliere un’opposizione più costruttiva e basata su fatti concreti.

La realtà è che a livello regionale stiamo lavorando per una maggiore collaborazione tra le Aziende Sanitarie, con l’obiettivo di migliorare i servizi sul territorio, ridurre i ricoveri non necessari e potenziare l’assistenza domiciliare. Questo approccio, già sperimentato con successo in altre realtà, mira a ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza del sistema sanitario nel suo complesso.

Invitiamo il consigliere Pais e tutte le forze politiche a un confronto basato su dati reali e proposte concrete, nell’interesse della salute dei cittadini. La sanità è un tema troppo importante per essere strumentalizzato a fini politici. Il nostro impegno resta quello di lavorare per un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze della comunità”

Giusy Piccone

Movimento 5 stelle Alghero