Nuove antenne per telecomunicazioni ad Alghero, regolamento

ALGHERO – In occasione dell’ultima seduta del 18 maggio il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti fissi di Telecomunicazioni. Per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Conoci si tratta di uno dei principali obiettivi prefissati fin dal suo insediamento. L’iter è iniziato nel novembre 2019, a seguito dell’adozione di una delibera di Giunta con la quale si incaricava il Settore Demanio della verifica delle antenne esistenti in tutto il territorio comunale e dell’aggiornamento del Piano e del relativo regolamento. Il passaggio successivo è stato quello di procedere al rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, per due anni e non per sei come avveniva in passato, condizionando i contratti all’esito dell’adozione del Piano delle Radiofrequenze. Di pari passo, grazie a fondi di bilancio, è stato affidato l’incarico a una società per il censimento delle antenne, con verifica dei requisiti dettati dalle normative e dei piani di espansione (che gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente). Un lavoro certosino che si è concluso nel dicembre 2021.

Nelle scorse settimane il passaggio nella commissione competente e successivamente in Consiglio, dove il Regolamento è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. “Un Regolamento e un piano aggiornati anche sulla base delle nuove disposizioni nazionali in materia che consentiranno all’Amministrazione Comunale di avere consapevolezza del numero degli impianti presenti attualmente nel nostro territorio e dell’impatto delle onde elettromagnetiche, ma soprattutto di intervenire in maniera efficace nella scelta delle aree nelle quali mantenere o implementare gli impianti e, per contro, di riqualificare le aree degli impianti dislocati”, spiega l’assessora al Demanio Giovanna Caria.