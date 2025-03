Nuova struttura, servizi moderni e rete pubblico-privato: l’Alberghiero può essere rilanciato, intervista con Parodi | video

ALGHERO – Denatalità, calo demografico, invecchiamento della popolazione, emigrazione giovanile, paghe, non sempre, congrue, affitti alle stelle, pochi alloggi, servizi fermi al secolo scorso, intrattenimento ridotto al lumicino, forte concorrenza di altre località, aeroporto sempre meno performante e altre, grandi e piccole cose, che certamente non stanno favorendo, da anni, sviluppo e crescita di queste parte della Sardegna. Anche in altre aree la fotografia non è molto difforme, ma, in questo caso, stiamo parlando di Alghero e del suo territorio che, rispetto ad altri luoghi, sono stati pionieri in diversi fondamentali aspetti.

Oggi, o meglio da qualche lustro, non è più così. Niente è perduto, d’altra parte occorre, come spesso scriviamo accelerare su tutto in particolare sulle cose da fare. “A parole siamo i campioni del Mondo”, usa commentare un commerciante del luogo. Ma, oramai, gli annunci non illuminano più gli occhi di nessuno, contano i fatti. Su tutti i temi, compreso quello derimente delle strutture scolastiche e in generale delle scelte (rinviate nel tempo) di creare un “polo della formazione”, non c’è stata corrispondenza tra parole e fatti. Le aree indicate non sono tante, del resto occorrono delle prerogative ben precise: non troppo lontano dalla centro cittadino, che siano collegate e magari vicine a futuri snodi viari. Fine di via XX Settembre? A decidere sarà, o meglio già doveva essere la politica nostrana.

Ancora non è stato fatto e questo, come detto, ha inciso in maniera negativa sul panorama formativo e dunque sociale ed economico locale. In particolare, come (ri)sollevato in questi giorni a soffrirne è stato l’Istituto Alberghiero. Non che manchino o siano mancate ottime professionalità nel corpo dirigenziale o docente e nemmeno nell’offerta didattica, ma, le enormi criticità elencate a inizio articolo, hanno oggettivamente messo in sofferenza un “gioiello” della formazione con una storia di enorme rilevanza e riferimento per tutta la Sardegna,

Nessun amarcord, ma semplicemente non dimenticare il passato. Del resto è troppo facile fare “spallucce” o dire “cosa ci possiamo fare, è andata così”. Questo è l’atteggiamento peggiore che va contrastato in ogni dove con passione, volontà e dedizione per la propria città, come fanno in tanti, forse non sufficienti. Ma, anche per il presente e futuro dell’Alberghiero, come confermato dal dirigente del polo tecnico professionale di Alghero, dott. Angelo Parodi, è necessario dare maggiore impulso e fare delle scelte che possano evitare di andare oltre il drastico e preoccupante calo che vede, in cinque anni, perdere la metà degli iscritti. Dati che, in una località turistica, dove la richiesta di manodopera è perenne, dovrebbero far allertare e attivare tutti. Oggi, non domani. Coi fatti, non con le parole,

Sull’argomento, abbiamo sentito le parole chiarificatrici del dirigente Parodi che fa luce facendo anche un ragionamento più ampio.

ECCO LE PAROLE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. ANGELO PARODI