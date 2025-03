“Forza Italia salda nel Centrodestra? Lo dimostri coi fatti, non con le parole”

ALGHERO – “Abbiamo letto con grande interesse le dichiarazioni dei due membri forzisti, che con un notevole equilibrismo hanno cercato di spiegare l’inspiegabile”, cosi il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia riguardo l’attualità politica, appena più vivace del solito, che ha visto l’apertura del sindaco Cacciotto verso il primo partito di opposizione Forza Italia a cui è giunta replica che il partito degli azzurri, “per il bene comune, può superare gli steccati ma occupando, sempre, uno spazio che va tra Fdi e Pd, non oltre”. E, ancora, che la priorità sono le cose da fare, non da dire: tradotto se si portano in Consiglio, subito, non fra mesi, atti importanti, potrebbe esserci un clima collaborativo.

Ma su questi sviluppi, Fdi vuole vederci chiaro. “Il coordinatore provinciale (Terrosu ndr) rassicura che Forza Italia è saldamente nel centrodestra, pur collocandosi “in quello spazio che va dal PD a FdI, ma lo scorso 10 Febbraio, sulle colonne de La Nuova Sardegna, diceva di trovarsi “in una posizione ben distinta sia dal Pd della Schiein sia dai Fratelli d’Italia”. Una definizione così atipica quest’ultima, che non può che sollevare perplessità.

“Il consigliere regionale, ugualmente, nella risposta non dilegua affatto i dubbi. Il politichese che vuole la politica l’arte dell’impossibile rende lo scenario ancora più ambiguo. Probabilmente nel partito azzurro devono ancora chiarirsi le idee. Attendiamo che Tedde chiarisca meglio quanto detto dai suoi uomini”.

“Qualcuno richiama lo spirito del Carnevale, e non possiamo che concordare: c’è chi, in politica, cambia maschera a seconda delle circostanze. I cittadini però hanno buona memoria e sanno riconoscere chi, sotto il trucco, ha sostenuto alle elezioni comunali di Ozieri il candidato sindaco del PD e chi, in Consiglio comunale ad Alghero, ha preferito, per esempio, votare un emendamento della sinistra contro la maggioranza di centrodestra, senza considerare gli effetti sulla propria stessa coalizione”.

“Se davvero Forza Italia vuole essere parte del progetto di centrodestra, lo dimostri con le scelte oltre che con le dichiarazioni. E magari, finite le feste, lasci da parte le maschere e scelga un volto solo”, così chiude il coordinamento di Fdi con l’aggiunta, derivante sempre dalla medesima parte, che “se si è arrivati, a pochi mesi dall’avvio dell’attuale Amministrazione, con sindaco, di fatto, di Alleanza Verdi Sinistra, a chiedere un sostegno esterno, vuole dire che le cose non vanno poi così bene ed è su questo che dovrebbe essere aperto, anche in Consiglio, un dibattito”.