Nobento Spa cresce, piano di assunzioni e investimenti |video

ALGHERO – 10 milioni di investimento per la realizzazione del primo building di 3.000 mq che a marzo 2022 entrerà in funzione, con un piano di incremento del personale che prende avvio oggi con l’assunzione di nuove 40 unità, che dalla fine di novembre verranno formate affinché siano operative per la prossima apertura dello stabilimento. Il primo investimento per la creazione della cittadella del serramento si concretizza così ad Alghero, a distanza di cinque mesi dall’annuncio, nel giugno 2021, con la concretezza dell’importante progetto di sviluppo per l’intero territorio provinciale. Il primo di quattro step della Nobento oggi è stato illustrato dall’ Amministratore unico Andrea Alessandrini, con il Sindaco di Alghero Mario Conoci e con il Presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Valerio Scanu. “Nobento cresce, cresce la famiglia – sottolinea Andrea Alessandrini – entro fine anno arriveremo a circa 250 dipendenti. C’è soddisfazione per il progresso, per le prospettive, per la fiducia che sentiamo dal Consorzio Industriale e dal Comune di Alghero. L’Azienda ha ampi margini di sviluppo, vogliamo continuare ad investire e a dare in nostro contributo per la crescita del territorio”. Dal 2014 con 20 dipendenti ad oggi con 249 addetti, la crescita dell’azienda è stata costante, anche in tempi di pandemia.

“Va avanti il progetto Nobento, una realtà che può fungere da esempio per aziende che vogliono investire nel territorio – aggiunge il Sindaco Mario Conoci – un modello da seguire che come Amministrazione vogliamo assecondare il più possibile perché l’azienda è un esempio positivo di cui abbiamo bisogno. Anche ad Alghero e nel nostro territorio – specifica – si può fare industria pulita e rispettosa dell’ambiente che crei ricchezza e posti di lavoro ”. Il Consorzio Industriale di San Marco svolge un ruolo importante per lo sviluppo dell’azienda e, come ha affermato il Presidente Valerio Scanu “accompagna con grande attenzione il suo progetto industriale, un progetto che una duplice funzione : quella di creare valore aggiunto e occupazione e quella di rappresentare un ottimo testimonial per l’esterno, che crea attrattività e sviluppo”.