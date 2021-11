Sa Segada, Giornata nazionale dell’albero: domenica

ALGHERO – Ogni anno il 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale dell’albero, istituita a livello nazionale con la legge n.10 del 14 gennaio 2013. L’obiettivo è promuovere la tutela dell’ambiente, ridurre l’inquinamento e valorizzare il patrimonio arboreo ricordando il ruolo fondamentale di boschi e foreste nella vita di tutti i giorni. Il comitato di borgata di Sa Segada – Tanca Farrà quest’anno ha deciso di celebrare la Giornata Nazionale dell’albero, e grazie alla disponibilità di Forestas, che ha fornito le piante, metterà a dimora nella borgata di Sa Segada diversi alberi. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e dalla Cia ,Confederazione Italiana Agricoltori, prevede il coinvolgimento dei bambini, infatti ogni bimbo/a che vorrà partecipare potrà “adottare” il proprio albero e metterlo a dimora. Come Comitato riteniamo utile ricordare che per il nostro bene e per la salvaguardia del pianeta non c’è nulla di più efficace come piantare un albero, infatti crediamo nel valore di ogni singolo albero, fondamentale per rendere la nostra vita migliore. L’iniziativa è un’attività concreta del nostro impegno verso il pianeta, volto a valorizzare la cultura per il rispetto dell’ambiente che ci circonda ed il coinvolgimento dei bambini vuole rappresentare l’impegno verso le generazioni future. Il Comitato dunque invita tutti i bambini Domenica 21 alle ore 11 nella borgata di Sa Segada.