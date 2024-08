No all’assalto eolico, raccolta firme ad Alghero e Fertilia

ALGHERO – Tra i vari temi tiene banco, come noto e come è giusto che sia, il cosi detto “Assalto eolico”. Un’eventualità che deve essere in ogni modo scongiurata o che, qualora debba essere, anche parzialmente attuata, dovrebbe garantire ai sardi per diversi anni un taglio dei costi energetici. Mentre ciò che è accaduto e accade è esattamente il contrario: nonostante l’Isola abbia ospitato e ospiti aree industriali molto gravose in termini ambientali per l’intero territorio.

Questione che è anche molto sentita ad Alghero ed è il consigliere comunale di “Noi Riformiamo Alghero”, Gianni Martinelli, a garantire la sua presenza per autenticare le firme di chi si recherà nei “banchetti”, a sostegno della cosi detta “Legge Pratobello”, che saranno posizionati domani (sabato 24 agosto) alle 10.30 in Piazza Civica e alla 20.00 a Fertilia davanti al Cohiba.