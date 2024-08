No al vergognoso assalto eolico, manifestazione a Cagliari il 31 agosto

CAGLIARI – Il Coordinamento dei Comitati Sardi contro la Speculazione Energetica annuncia una grande mobilitazione

popolare per sollecitare l’amministrazione regionale a reagire con decisione contro l’assalto speculativo in

corso che minaccia gravemente l'autonomia, l'ambiente, le comunità e il futuro della Sardegna.

Stiamo vivendo una emergenza senza precedenti.

Non è tollerabile che l’amministrazione regionali tenga i sardi all’oscuro di quanto sta succedendo nei

propri territori.

La Sardegna ha bisogno di coraggio

Non si possono ignorare le migliaia di persone mobilitate, a cui chiediamo ulteriore slancio.

Chiediamo al popolo sardo

 Di unirsi per contrastare questo disegno dello Stato italiano, che vede il governo della Regione

Sardegna remissivo, e tende di fatto a devastare l’assetto socioeconomico, l’ambiente, la storia,

l’identità e il futuro della nostra Isola.

Chiediamo alla Presidente Alessandra Todde e al Consiglio Regionale

 Di pubblicare l’elenco dettagliato degli impianti considerati "non bloccabili"

 Di utilizzare ogni strumento per fermare i progetti già approvati, fino a requisirli e farli diventare di

proprietà pubblica.

 Di aprire una vertenza con lo stato chiedendo una moratoria nazionale

 Di coinvolgere in questa battaglia parlamentari, senatori, consiglio regionale, forze sociali e tutto il

popolo sardo.

Per queste ragioni, invitiamo tutti i sardi a partecipare alla manifestazione che si svolgerà a Cagliari il 30

agosto a partire dalle 10.00

Il corteo andrà dalla Piazza dei Centomila fino al Palazzo della Regione in Via Roma.

La Sardegna ha bisogno del coraggio di tutte e tutti!