Boom di presenze al Festival delle Aiuole nel Quartiere di Sant’Agostino

ALGHERO – La consolidata e sociale Festa delle Aiuole continua a mietere successi, diventando un

evento di importante rilevanza per la città e per il quartiere di Sant’Agostino. L’impeccabile

organizzazione curata dai soci del Comitato Area Sant’Agostino ha fatto si che tutto si

svolgesse come da programma. L’evento sociale è nato oltre dieci anni fa a seguito della

riqualificazione degli spazi urbani di largo Guillot, curati dai 15 cittadini attivi che negli anni

hanno trasformato l’area pubblica in un piccolo gioiellino.

Sabato 17 agosto nel colorato largo Guillot l’Associazione di Promozione Sociale La Rete

delle Donne Alghero ha portato in piazza attività di reading. A seguire il concerto del

gruppo musicale Karma con la voce di Francesca Lai, artista di successo non solo in

ambito regionale che ha incantato tutti i presenti con melodie che hanno spaziato da

successi degli anni 70,80, 90 fino ai nostri giorni, per passare ai migliori brani della

tradizione sarda.

Domenica 18 agosto dalle 21:00 sul palco allestito in largo Guillot la Band Volo Libero con

la strepitosa voce di Erika ha illuminato i tantissimi presenti. La Band composta anche da

Padre Pasquale ha una specifica mission, quella di diffondere, in un momento storico come

quello contemporaneo, sempre più fluido e disorientante, un messaggio evangelico di pace, di

speranza, di fraternità e di amore.

Dalle 22:30 largo Guillot è diventata una grande balera con il ritorno a Sant’Agostino della

maestra Rosaria Dalerci e l’associazione ART & MOVI, sul palco anche Berto Solinas e

Pasqualino Dalerci. Ha partecipato con due brani, di cui uno presentato all’ultimo Festival della

Canzone Algherese l’artista Pino Caserta.

Successo per lo stand di Betta Ceramiche Artistiche dove è stato messo in piedi un vero e

proprio laboratorio artigiano. Preso d’assedio soprattutto da più piccoli, che con il tornio e

l’argilla hanno creato vari oggetti, vasetti, piatti, etcc. a loro consegnati come ricordo del

prezioso lavoro.

Presa d’assalto l’aiuola Munyica Bimbi e i giochi gonfiabili di Kimberly. La squadra del

Comitato ha curato egregiamente sia la parte legata al Food and Drink, alla lotteria sociale e

tutta l’organizzazione in piazza. All’ottima riuscita dell’evento hanno contribuito l’associazione

Polisoccorso che ha garantito l’emergenza in piazza con ambulanza e personale, la

Compagnia Teatro d’Inverno con i professionali ragazzi che hanno curato la Safety. Il tutto è

stato reso possibile grazie al supporto del Comune di Alghero con gli Assessorati e Servizi

coinvolti, della

Fondazione Alghero e degli sponsor che da anni sostengono le iniziative curate dal Comitato

Area Sant’Agostino.