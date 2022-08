Niente Fiesta Latina a Fertilia, protesta degli organizzatori

ALGHERO – “Ci hanno appena informato che dopo le pressioni ricevute la Giunta non ha deliberato come ci aspettavamo: niente Fiesta Latina e pazienza se eravamo già lì, pernottavamo lì, avevamo fatto la spesa. dobbiamo an dare via, è la prima volta che ci succede questo in Italia. Non importa se perdiamo 50 mila euro adesso che ci stavamo riprendendo da due anni di totale inattività”, cosi gli organizzatori, tramite mail inviata alle redazioni giornalistiche, della “Festa Latina” che si sarebbe dovuta svolgere a Fertilia in questi giorni. Manifestazione che era già stata pubblicizzata da giorni sui social.