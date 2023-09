“Never Neet … Giovani in Fermento”, evento conclusivo al Parco di Porto Conte: grande apprezzamento | video

ALGHERO – Evento conclusivo del progetto “Never Neet … Giovani in Fermento”. Grande apprezzamento per l’iniziativa da parte dei partecipanti e delle Istituzioni.

Si è svolta la Casa Gioiosa la presentazione dei risultati raggiunti da “Never NEET… Giovani in Fermento”. Il progetto, giunto al termine, ha realizzato un percorso virtuoso che ha coinvolto per un oltre un anno 9 giovani under 35 nell’ambito del bando “Fermenti in Comune”, con attività professionalizzanti e formative che hanno visto protagonista anche il Parco di Porto Conte e il CEAS Porto Conte.

Un progetto di inclusione sociale promosso dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in accordo con l’ANCI, presentato dal Comune di Alghero in qualità di capofila e in partenariato con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, la cooperativa “Ecotoni” e la società di formazione “SIDER”.

Oltre un anno di attività, svolte in aula e sul territorio: dai lavori di cura e riqualificazione del verde ai percorsi formativi sulla sicurezza sul lavoro, l’uso di macchine da giardino, corso di “Instagrammer” e per l’acquisizione di alcune nozioni sulla comparto della comunicazione tramite media e redazione di un comunicato stampa, nonché la sperimentazione del lavoro di un’emittente locale. L’attività inoltre è proseguita, in alternanza alle fasi formative e lavorative, con brevi escursioni nell’Ecomuseo di Porto Conte per la conoscenza e promozione del territorio protetto e delle sue unicità e bellezze naturalistiche e culturali.

In occasione dell’evento conclusivo sono stati ripercorsi gli step e le attività svolte, consegnati gli attestati di partecipazione e presentati gli ottimi risultati raggiunti: l’80% dei partecipanti, infatti, già durante questa stagione estiva ha potuto fare un’esperienza professionale sul territorio. Un prezioso momento di confronto, al quale hanno preso parte il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris e il suo dirigente Alessandro Alciator, l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis, il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, il Presidente del Parco Raimondo Tilloca, il Direttore del Parco Mariano Mariani, Antonella Derriu Responsabile del CEAS Porto Conte, la pedagogista del Comune di Alghero Cristina Pisapia, il Presidente della Cooperativa Sociale Ecotoni Onlus-Alghero Antonio Mura e la Coordinatrice Chiara Rosnati, Maria Scanu pedagogista del gruppo Sider.

“Un progetto di grande rilevanza sociale che coniuga il mondo della formazione con quello del lavoro nel pieno rispetto dell’ambiente – commentano il Presidente Tilloca e il Direttore Mariani e continuano – vista la sua valenza si auspica che possa proseguire con il coinvolgimento dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte che, in tale senso, garantisce massima disponibilità.”