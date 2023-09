Calcio, domenica l’esordio per l’Alghero in Promozione

ALGHERO – Domenica 24 settembre alle ore 16:00 l’Alghero debutta nel campionato di Promozione. Subito una trasferta lontana per i giallorossi di mister Giandon che faranno visita al Tuttavista Galtellì, anch’essa neopromossa.

«Esordiamo in un campo difficile, contro una squadra che annovera tra le sue fila giocatori di esperienza e qualità insieme a giovani interessanti – dichiara l’allenatore algherese – Stiamo lavorando per preparare al meglio questa gara, siamo in crescita come condizione fisica e dopo la pausa di Coppa Italia non vediamo l’ora di scendere in campo».

A proposito di Coppa Italia, l’Alghero ha superato la prima fase, vincendo il Triangolare. Nella terza ed ultima giornata il Porto Torres ha battuto 2-1 il Sennori, portandosi anch’esso a 3 punti, ma ad avere la meglio sono stati i giallorossi in virtù della differenza reti. Ora si attende di conoscere la prossima avversaria da affrontare agli Ottavi, in gare di andata e ritorno.