Nervi tesi in Consiglio, Cocco a Colledanchise: “Impari a rispettare i ruoli”

“Abbiamo letto di tutto: “rissa sfiorata”, “caos”, ecc. Facciamo un po’ di chiarezza e diciamo la verità, che ultimamente non va tanto di moda. Mi è stato negato un diritto previsto dal regolamento. L’art. 65 dice chiaramente che se in Aula vieni chiamato in causa personalmente e ti vengono attribuite intenzioni o dichiarazioni non veritiere hai diritto a intervenire. È quello che è successo, quando un consigliere un po’ inesperto mi ha accusato di presentare proposte e interrogazioni per fare ostruzionismo. Ovviamente una sciocchezza. In tutto ciò il diritto di intervenire mi è stato negato. Da lì è nato, fra me e Pirisi, un confronto acceso. Ma politico. Niente di più. Il punto però è un altro, ed è anche più interessante.