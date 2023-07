Nasce l’Academy Nobento, spazio dedicato alle opportunità

ALGHERO – Modello “Human Centric”: l’uomo e la donna al centro, i collaboratori prima di tutto. Il modello aziendale Nobento aggiunge il tassello della Formazione al progetto ideato da Andrea Alessandrini per l’azienda di San Marco e lo fa con la creazione dell’Academy Nobento, inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità civili, militari e delle numerose aziende del territorio che parteciperanno al progetto.

“Lavorare bene significa vivere bene”, spiega Andrea Alessandrini durante il suo intervento nel quale presenta lo spazio formativo accreditato a livello regionale e aperto a tutti. “Il territorio va rispettato, bisogna esser riconoscenti alle maestranze che offre e garantire la giusta formazione affinché ci sia un costante miglioramento della società – prosegue l’amministratore unico Nobento Andrea Alessandrini – Investire sulla crescita delle figure professionali interne ed esterne alla nostra realtà è la giusta strada per affrontare le sfide che ci aspettano, è una responsabilità sociale che mi sono assunto come persona e che ci siamo assunti come azienda”.

Un calendario di 15 incontri da settembre a dicembre, in parte aperti ai soli collaboratori interni Nobento, altri aperti a tutti con tematiche che spaziano dalla fotografia d’interni e design alla comunicazione, dal neuromarketing al giornalismo. I docenti dell’Academy saranno professionisti e formatori delle aziende internazionali che già collaborano con Nobento. Da Deceunick a Sanit Gobain, da Siegenia a Lisec e Sosor. I corsi saranno completamente gratuiti e sarà possibile iscriversi registrandosi alla piattaforma: https://www.nobento.it/academy

A tutti i frequentanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione spendibile nel mercato del lavoro, negli istituti scolastici e nelle università. Presenti all’inaugurazione, infatti, numerosi docenti e dirigenti scolastici del territorio, il Prorettore dell’Università, docenti dell’Uniss, oltre ai sindaci di Alghero e Olmedo, l’Assessore alla Programmazione del comune di Sassari, il Capo di Gabinetto della provincia di Sassari.

“L’Academy per noi è l’inizio di un percorso legato allo sviluppo culturale di tutto il territorio – spiega il Responsabile dell’Academy Giampietro Moro – Lo scopo è quello di creare corsi non solo legati alle esigenze professionali, ma anche alla formazione di competenze più ampie che arricchiscano e perfezionino le conoscenze di chi seguirà i corsi. Il calendario degli appuntamenti previsti per la prima annualità confermano la direzione pensata da Nobento”.

Un plauso speciale per il progetto Academy Nobento è arrivato anche dal Ministro Raffaele Fitto che ha inviato un videomessaggio ai presenti in sala, dall’Assessora al Lavoro della RAS Ada Lai e dalla consigliera regionale Alessandra Zedda con la quale ha preso avvio il percorso Academy durante l’incarico come Assessora.