Nasce Italia al Centro: Peru guida regionale

CAGLIARI – “Italia al Centro è la naturale evoluzione del progetto di Cambiamo. Ieri a Genova abbiamo sancito la nascita di uno spazio politico aperto a tutte le persone che si riconoscono nei valori moderati, liberali, riformisti, a chi vuole mettere al centro dell’azione politica la persona, le esigenze della gente. Come coordinatore regionale per la Sardegna della nuova formazione politica voglio consolidare il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni con Cambiamo.

In Sardegna abbiamo anticipato da tempo questo percorso e siamo stati un vero e proprio modello per il resto del Paese. Insieme agli amici dell’UDC abbiamo unito le forze e abbiamo lavorato alla creazione di una federazione di centro che ha già ottenuto importanti risultati.

Ora siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vogliono far parte di questo grande progetto. Come ha detto ieri il Presidente Toti Italia al Centro è l’unione di tanti ruscelli fanno la loro strada verso il fiume e si riuniscono per dare una proposta nuova al Paese. Così deve avvenire anche nella nostra Regione: Sardegna al Centro è pronta a vincere questa sfida”

Antonello Peru, consigliere regionale