Nasce il Network Nord-Sardegna: 37 destinazioni Alghero, 69 Olbia

ALGHERO – “Con l’ultimazione della nuova strada tra Sassari e Olbia, l’Aeroporto di Alghero chiuderà”, cosi parlavano i pessimisti. “La realizzazione del nuovo collegamento Sassari e Olbia permetterà all’aeroporto Riviera del Corallo di crescere in maniera esponenziale”, cosi gli ottimisti. Come sempre, o quasi, la verità sta nel mezzo. E, anche se il tratto viario non è ancora ultimato, si vedono già alcuni effetti sugli scali che si sono palesati nella presentazione della programmazione dei voli avvenuta questa mattina.

E’ già una notizia il fatto che per la prima volta si sia presentato il “network del Nord Sardegna” ovvero il planning dei voli di Olbia e Alghero. La proprietà è la stessa (F2i) e questa mattina ha deciso di illustrare la rete di collegamenti a Federalberghi. Un quadro che, a prescindere dall’ultimazione o meno della nuova strada tar il capoluogo turritano e la Gallura, mette in evidenza lo scarto tra i due scali: 69 destinazioni Olbia e 37 Alghero.

Dalla Riviera catalana d’Italia si vola per: Vienna, Bruxelles, Bordeaux, Marsiglia, Menningen, Londra, Cork, Dublino, Barcellona, Bari, Bergamo, Catania, Bergamo, Basilea, Budapest, Bucarest, Milano, Napoli, Oslo, Pescara, Katowice, Varsavia, Madrid, Bratislava a questi va aggiunta la Continuità territoriale ovvero Roma e Milano, più i collegamenti charter 4 collegamenti charter con Danimarca (Copenaghen, JetTime), Italia (Bergamo con AlbaStar), Olanda (Amsterdam, Corendom) e Svezia (Syoccolma, Tui).

Come detto, l’Aeroporto di Alghero continua a mantenere standard importanti, ma la cosi detta “Summer 22”, viste anche le frequenze e la esigua stagionalità di alcuni voli, è forse non all’altezza di quella dell’anno passato. Mentre è positiva la presenza di un, forse due, collegamento con al Germania (Menningen e forse un altro con Norimberga). Resta particolare il “doppione” con l’Irlanda che vede si Cork che Dublino. In generale, come sanno bene gli albergatori, “è difficile, nonostante l’importante e confermata attrattività di Alghero, competere con territori che hanno il triplo delle strutture ricettive”, commenta un imprenditore a cui si potrebbe aggiungere che, se non si amplia l’offerta territoriale dell’area facente capo al Comune catalano, diventa complicato reggere il confronto con una costa che ha un offerta che va da Santa Teresa di Gallura fino ad Orosei passando per Olbia, Costa Smeralda e San Teodoro. Per questo, fare rete, non è solo uno slogan, ma diventa sempre più essenziale con la sempre più impellente necessità che il territorio del Nord-Ovest esca dal torpore.

Ecco il planning completo di voli da e per Olbia e Alghero:

Network Nord Sardegna