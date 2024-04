Nasce ad Alghero “Orizzonte Comune”, sabato la presentazione con Cuccureddu

ALGHERO – Nasce anche ad Alghero “Orizzonte Comune”. Il progetto civico, ideato e creato dal neo assessore regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, prende forma anche a livello locale. Il percorso del movimento civico trova ad Alghero l’adesione di un importante e nutrito gruppo di esponenti e appassionati della politica e soprattutto del proprio territorio con a capo il consigliere comunale e già presidente della Commissione Consigliare Ambiente e Sanità Christian Mulas.

Questo sabato, 20 aprile, alle 10,30, presso la sala interna del Cafe Latino, sui Bastioni Magellano, è fissata la conferenza stampa in cui saranno illustrati gli aggiornamenti in merito rispetto a tale importante passaggio per la politica del Nord-Ovest della Sardegna per cui l’ingresso in Giunta Regionale, nel ruolo chiave di delegato al Turismo, Commercio e Artigianato, non potrà non portare grande giovamento anche ad Alghero e al suo territorio vasto, borgate comprese.

All’incontro – conferenza stampa saranno presenti i referenti delle forze politiche della costituenda coalizione che sarà protagonista alle prossime elezioni comunali.

“L’occasione sarà, infatti, anche utile per illustrare i primi passi del “Progetto Alghero” che vedrà coinvolti diversi partiti, movimenti e forze politiche col principale obbiettivo di voltare pagina e attuare un vero ricambio generazionale e soprattutto di modalità nella gestione della cosa pubblica con l’intento immediato di uscire dall’attuale pantano in cui l’ha fatta piombare il Centrodestra”, fanno sapere dal movimento civico regionale.