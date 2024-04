Vento de l’Alguer, conto alla rovescia per il campionato di vela d’altura

ALGHERO – E’ iniziato il conto alla rovescia per il Campionato Vento de l’Alguer, giunto alla 13ª edizione e protagonista assoluto della Vela d’altura ad Alghero.

Ogni anno partecipano circa 40 imbarcazioni con una media di 150/200 diportisti fra gli equipaggi, animati oltre che dallo spirito agonistico anche e soprattutto dal desiderio di vivere il mare e la vela in amicizia e condivisione. Per l’edizione 2024, le prime quattro regate si disputeranno da aprile a luglio nella rada di Alghero, mentre a settembre si svolgeranno le ultime due prove con la tradizionale regata Alghero-Bosa-Alghero, che si tiene in concomitanza dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna di Regnos Altos a Bosa.

Partecipano alle regate del Campionato imbarcazioni Stazzate O.R.C., la classe J24 monotipi, le Derive Classe SNIPE – ILCA e sue sottoclassi. In ciascuna giornata di gara è prevista una Veleggiata a cui possono partecipare gli armatori, le famiglie e gli amici, su imbarcazioni a vele bianche. La prima regata è in programma il 21 aprile.

«Il campionato Vento de l’Alguer è una delle più partecipate e seguite attività della nostra sezione – afferma il presidente della sezione algherese della Lega Navale Italiana, Giuseppe Serra – La nostra è un’associazione molto presente nel territorio anche con altre attività sia nell’ambito velico con l’organizzazione di regate di vela latina in cui gareggia “Annina” un gozzo del 1920 restaurato dai soci della nostra sezione, sia e soprattutto rivolte al sociale, che coinvolgono scuole, associazioni ed enti pubblici». Nell’edizione 2024 del Campionato la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana potrà contare sul patrocinio del Comune.

«Siamo felici di collaborare con la Lega Navale Italia per questa importante manifestazione – l’assessore al turismo Alessandro Cocco – anche perché con il Campionato Vento de l’Alguer e le altre iniziative che vengono portate avanti dall’associazione si sviluppa un settore sportivo interessante per una città come Alghero che può contare su un golfo affascinante e che vuole promuovere la propria immagine e il proprio territorio anche attraverso questi eventi». La collaborazione proseguirà in vista di un altro appuntamento, in programma a giugno, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni. La Sezione algherese della Lega Navale Italiana, con il Circolo nautico il Marinaio e il Comitato di quartiere La Pietraia stanno mettendo a punto il 1° Palio di Sant Joan, una veleggiata che coinvolgerà i quartieri e le borgate algheresi e i cui dettagli saranno comunicati successivamente.