Nadia De Santis sull’importanza dell’Enoturismo

ALGHERO – “Nadia De Santis, per l’esperienza acquisita negli anni, da referente di Agenda 21 sulla sostenibilità prima e da consulente di marketing territoriale principalmente nel campo dell’enoturismo in maniera innovativa poi, propone questo segmento come volano promozionale del territorio.

L’enoturismo in Italia è in forte crescita e gli amanti del buon cibo, sono attenti all’ambiente, prediligono spostarsi in maniera green, desiderano fare non solo visite guidate in cantina, ma anche fare esperienze tese al benessere.

Attraverso una bottiglia di vino si raccontano anche le tradizioni del luogo e i wine lovers, condividendo con gli amici l’esperienza del wine tour diventano gli

“ ambasciatori del Territorio”.

Alghero è uno scrigno di gioelli, possiede un patrimonio unico al mondo, sotto l’aspetto storico culturale, linguistico, artigianale, ambientale, un litorale urbano con la spiaggia di finissima sabbia.

In merito la viticultura ha la maggiore superficie vitata in Sardegna, ha la DOC di Alghero, vi sono aziende vitivinicole tra le più importanti in Europa, aziende del settore oleario che stanno ottenendo risultati straordinari nel mondo, nelle Borgate si producono prodotti di eccellenza anche certificate dalle aree protette.

Non solo è presente l’Istituto Alberghiero, luogo deputato a formare i futuri operatori turistici, delle attività produttive con il neo distretto rurale e servizi turistici sull’ospitalità e ristorazione, sulla mobilità alternativa.

Abbiamo tante risorse che possono creare opportunità di sviluppo integrato sostenibile ed essere meta turistica del Brand “Alghero wine ospitality”.

Il comune dovrebbe fare da ombrello, partecipare nelle fiere dedicate, e realizzare campagne di promozione che puntino anche sull’enoturismo che possa mettere in RETE le diverse realtà produttive e la filiera turistica, dalle cantine, all’ospitalità ai servizi di mobilità sostenibile etc.

Per fare questo si deve condividere il percorso e programmare con le aziende dei diversi comparti produttivi e turistici, pacchetti dinamici, appetibili ai nuovi segmenti di mercato come l’enoturismo”

Nadia De Santis, candidata nella lista di Forza Italia, nella coalizione di centro destra con Marco Tedde Sindaco.