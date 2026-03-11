“Sanità e Aeroporto, altro che eventi: si occupino di più del territorio”

ALGHERO – “Apprendo con piacere della presentazione, avvenuta presso l’aeroporto di Alghero, della nuova edizione della manifestazione podistica Alguerunway, organizzata dall’associazione sportiva ASD Tutti in Pista. Un evento in programma sabato 21 e domenica 22 marzo che trasformerà la pista di volo dello scalo in uno spazio dedicato allo sport, alla partecipazione e alla solidarietà, con l’obiettivo di sostenere il reparto di Pediatria di Alghero.

Quando lo sport incontra la beneficenza e l’impegno sociale non può che essere una buona notizia. Va quindi riconosciuto il merito agli organizzatori e ai volontari che, con passione e dedizione, riescono a costruire un’iniziativa capace di coinvolgere la comunità attorno a una causa importante. Tuttavia proprio questa bella iniziativa porta con sé anche alcune riflessioni che non possono essere ignorate.

Se per due giorni la pista dell’aeroporto diventa una pista per correre, viene spontaneo chiedersi se uno scalo strategico come quello di Alghero possa permettersi di restare senza voli proprio in un periodo che precede la Pasqua. La risposta, purtroppo, è evidente: i voli sono pochi.

Ed è questo il punto. Un aeroporto che dovrebbe rappresentare una porta fondamentale per il turismo e lo sviluppo economico del nord-ovest della Sardegna oggi sembra avere più spazio per eventi e manifestazioni occasionali che per garantire collegamenti, crescita e opportunità per il territorio.

Basta guardare ciò che accade nello scalo di Olbia, che negli ultimi anni ha saputo crescere non solo in termini di rotte attivate ma anche come infrastruttura, ampliando servizi, attività e soprattutto creando posti di lavoro e sviluppo economico.

Ad Alghero, invece, si percepisce sempre più una distanza tra la società di gestione aeroportuale e il territorio. Una distanza che si traduce in poche rotte, poche opportunità e nella sensazione diffusa di uno scalo che non riesce a esprimere il suo vero potenziale per l’economia locale.

Ma c’è anche un’altra corsa. Una corsa che non dovrebbe esistere. È la corsa notturna dei genitori quando un bambino sta male. Perché dopo le ore 20 la Pediatria dell’ospedale civile di Alghero, a causa della carenza di pediatri, non riesce a garantire un servizio pienamente operativo. E da quel momento inizia quella che per tante famiglie diventa una vera corsa della speranza verso Sassari.

Chilometri percorsi di notte, in macchina, con la paura negli occhi e la speranza nel cuore, cercando assistenza per i propri figli. Questa non è una corsa sportiva. Questa è una corsa che parla di sanità che arretra, di servizi che mancano, di un territorio che non può accettare che un diritto fondamentale come l’assistenza ai bambini dipenda da un viaggio di decine di chilometri.

E allora il messaggio deve essere chiaro: la corsa notturna deve restare quella degli atleti sulla pista dell’aeroporto, non quella dei genitori sulla strada verso Sassari.

Una comunità come quella di Alghero e del suo comprensorio merita servizi sanitari adeguati, continuità assistenziale e un reparto di Pediatria che possa garantire presenza e sicurezza alle famiglie in ogni momento della giornata. Ben vengano lo sport, gli eventi sociali e la solidarietà. Ma la solidarietà non può diventare l’unico modo per tenere in piedi ciò che dovrebbe essere garantito dal sistema sanitario pubblico.

Più che limitarci a celebrare gli eventi, è arrivato il momento di aprire una riflessione seria sul futuro di questo territorio: sulle sue infrastrutture strategiche, sui collegamenti e soprattutto sui servizi essenziali che devono essere garantiti ai cittadini. Perché una comunità cresce davvero solo quando ai suoi cittadini e soprattutto ai suoi bambini vengono garantiti diritti, sanitari assistenziali e mobilità”.

Christian Mulas Presidente della Commissione Consiliare Sanità e consigliere comunale del Psd’Az