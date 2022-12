Mulas: “Che fine ha fatto il Piano del Commercio, Vaccaro: “E’ pronto, oggi vi sarà inviato”

ALGHERO – Questa mattina, in Consiglio Comunale, si è ritornato a parlare di “Piano del Commercio”, strumento molto importante per ridefinire lo sviluppo della città e agro riguardo un settore primario per l’ec0nomia locale. E’ stato il capogruppo dell’Udc, Christian Mulas, ha chiedere a che punto si trovava il Piano che, a detta degli annunci estivi, doveva già approdare nelle assisi preposte entro ottobre nel 2022. A replicare, a stretto giro, proprio l’assessore Giorgia Vaccaro, delegata per questi temi, che ha informato che “il Piano è pronto ed entro oggi sarà inviato ai consiglieri e poi sarà oggetto di dibattito e definizione in base alle varie esigenze”. Del resto, come detto, siamo davanti ad uno dei tanti strumenti pianificatori che attendono da tempo di essere “messi a regime”.