Trasporti aerei, “Pochi voli vanificano promozione ed eventi”

ALGHERO – Uno dei temi primari per la Sardegna, e dunque anche per il territorio che fa capo ad Alghero, è quello dei trasporti, in particolare quelli aerei. Nonostante l’estate appena trascorsa abbia segnato dei numeri record in termini di passeggeri e traffico negli scali sardi, con a capo proprio quello Riviera del Corallo, assistiamo ad un drastico taglio dei collegamenti nei mesi non caldi fino addirittura a non poter prenotare alcun volo nella prossima primavera, per non parlare dell’estate.

A parte il problema della Continuità Territoriale che, come emerso anche oggi, va inquadrata come col “metodo Baleari”, è indispensabile che le società di gestione, a partire dalla Sogeaal, facciano sentire ancora di più la loro voce, e allo stesso tempo anche la Regione, affinchè le compagnie non lascino sguarnita la stagione fredda e soprattutto impediscano prenotazioni a medio raggio.

“Questa assenza di voli – ha detto il consigliere comunale ed ex-sindaco Mario Bruno – pregiudica anche gli sforzi di promozione e realizzazione di eventi e manifestazioni, e dunque le somme investite, dai vari enti a partire dalla Fondazione Alghero e dunque – ha chiuso Bruno – è necessario che l’Amministrazione si attivi affinchè queste criticità nei trasporti vengano, almeno in parte, arginate con l’attivazione di più voli, anche con maggiori mete estere”.