Motorizzazione, monitoraggio. Chessa: “Sassari meno preoccupante”

CAGLIARI – Si è tenuto oggi a Cagliari, negli uffici dell’assessorato regionale dei Trasporti, un vertice per fare il punto sulle criticità della Motorizzazione civile sarda, in particolare di quella di Sassari. All’incontro, convocato dall’assessore dei Trasporti, Antonio Moro, erano presenti per la Motorizzazione civile anche il direttore generale territoriale del Centro, Fausto Fedele, e il direttore della Sardegna, Marco Antonio Pes, e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in videocollegamento, il capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, Maria Teresa Di Matteo.

“La Regione – afferma l’assessore Moro – sta monitorando attentamente la situazione della Motorizzazione in Sardegna e soprattutto quella di Sassari, dove il quadro complessivo resta critico ma non più drammatico come nei primi quattro mesi dell’anno. Il Ministero ha confermato l’impegno per continuare a inviare in missione il personale per rafforzare il servizio per esami e revisioni. Parliamo di sette funzionari abilitati, ciascuno dei quali resta nell’Isola una settimana e ogni giorno svolge 90 esami”.

Inoltre, dice ancora l’esponente della Giunta Solinas, “a Sassari è stato attivato e sta smaltendo molte prenotazioni arretrate il centro mobile di revisione, che ha consentito, come riferito dai vertici della Motorizzazione, di ridurre i tempi di attesa per le revisioni di un mese in media. Per le patenti invece vengono soddisfatte le riunioni di esami richieste anche se resta qualche criticità per le ‘patenti superiori’ C, D ed E, mentre per le immatricolazioni i tempi di attesa sono stati ridotti entro i 45 giorni per i veicoli merci e gli autobus. Sono inoltre in fase di attivazione anche in Sardegna i servizi degli ispettori privati autorizzati alla revisione per i mezzi pesanti”.

“Abbiamo fatto nuovamente presente – sottolinea l’assessore Moro – la gravissima carenza di personale che si registra a Sassari, dove si contano 17 unità, e una di queste va in pensione il mese prossimo. Il Ministero, in accordo con i vertici della Motorizzazione, ha confermato l’avvio delle procedure per l’acquisizione di nuovo personale dalle graduatorie attive in Sardegna per inserire tre ingegneri e cinque amministrativi, dei quali due ingegneri (il primo sarà assunto già il 5 luglio) e quattro amministrativi da destinare a Sassari”.

“La Motorizzazione ha già attivato il confronto con Laore per lo scorrimento delle graduatorie e attiverà analoga interlocuzione anche con la Regione per lo scorrimento della graduatoria del concorso per ingegneri dove si contano 160 idonei per 44 posti. Assessorato, Ministero e Motorizzazione si incontreranno tra sessanta giorni per fare nuovamente il punto di una situazione che comunque – conclude l’assessore Moro – è diventata meno preoccupante rispetto a quella degli inizi dell’anno”