Mostra micologia, annullo filatelico a Putifigari

SASSARI – In occasione della 38^ Mostra Micologica del Capo di Sopra in programma a Putifigari (SS) il 26 novembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “38^ Mostra Micologica del Capo di Sopra – 26.11.2026” richiesto dal Comune di Putifigari.

Nello stesso giorno dalle ore 10.30 alle 17.00 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita nella Palestra Comunale in via Mario Delitala.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / Sportello filatelico Via Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.