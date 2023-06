Mobilità urbana, passi avanti e novità. Piras incalza l’Arst: “Migliorare le fermate” |video

ALGHERO – L’estate è alle porte. La stagione turistica, nonostante le bizze di una primavera che, in realtà, sta offrendo la sua tipicità climatica, è partita. Si prevedono numeri importanti se non addirittura nuovamente record. Alghero nel 2022 ha registrato il maggior numero di presenze con 1milione 291mila unità superando Arzachena, che come noto, ha in dote tuti centri, porti, strutture, servizi, etc della arcinota e acclamata Costa Smeralda.

Questo certifica, ancora una volta, che Alghero resta sempre in cima alle preferenze dei vacanzieri. D’atra parte questo dato, soprattutto per chi conosce bene la città e il suo territorio, denota che con qualche miglioria si potrebbero garantire maggiore vivibilità sia per i residenti che in turisti con anche conseguenti maggiori ricadute economiche e dunque benefici sociali (vedi realizzazione di nuovi vasti parcheggi, se possibile interrati con un occhio all’area del Mariotti ed ex-vivaio comunale)

Tra gli “step” da compiere c’è sicuramente l’implementazione della mobilità urbana e territoriale. Passi avanti necessari che vedono concorde anche l’assessore Emiliano Piras conscio del fatto che si può fare ancora di più: “Siamo la prima città a mettere in moto dei bus elettrici e questo è un ottima notizia per tutti e sicuramente un passo avanti nel miglioramento della viabilità nell’ottica della sostenibilità ambientale – commenta Piras e continua – ma ovviamente questo non basta e stiamo già lavorando da tempo per la realizzazione di nuove piste ciclabili con Alghero che sarà base di partenza della ciclovia e poi ci sono altri progetti legati alla stazione dei treni e bus della Pietraia”.

Resta la criticità delle fermate. “Si, è vero, e sul tema ho chiesto un preciso impegno all’Amministratore del’Arst, Neroni, affinchè vengano al più presto riqualificate le paline con anche il posizionamento di nuove pensiline” e inoltre annuncia Piras un’altra buona notizia ovvero “l’assunzione di 24 Vigili Urbani che potranno assicurazione maggiore presenza anche nella regolazione del traffico”. Piccole, grandi cose che possono far cresce Alghero, per residenti e turisti.