Al Red Valley Festival di Olbia anche Madame

OLBIA – Dopo i principali annunci della manifestazione più attesa dell’estate, gli organizzatori svelano un altro importante nome che salirà sul palco del Red Valley Festival, aggiungendosi agli altri artisti protagonisti già in line-up (da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Articolo 31, Paul Kalkbrenner e tanti altri).

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare l’artista italiana più ascoltata del decennio, ormai protagonista nella scena pop e rap: Madame salirà sul palco del Red Valley Festival domenica 13 agosto 2023 prima dell’esibizione dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma durante la seconda serata della manifestazione presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Pseudonimo di Francesca Calearo, Madame è una delle più talentuose artiste italiane emerse negli ultimi anni. Ormai uno dei volti di riferimento della musica urban/rap italiana, dal 2018 ha collezionato 38 certificazioni per la sua musica (30 platino e 8 oro), oltre 500 milioni di stream e il riconoscimento di artista italiana più ascoltata del decennio. Accanto ai numeri, la cantautrice veneta ha raccolto anche prestigiosi premi per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, brano grazie a cui le sono stati conferiti anche due importanti premi durante il Festival di Sanremo 2021 (Premio Lunezia per il valor musical-letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo).

Sempre a marzo 2021, la cantautrice rilascia il suo primo album “Madame” (certificato triplo platino), con cui raggiunge dopo poche settimane la #1 della classifica Top Album FIMI grazie anche al successo delle hit da triplo platino “Marea” (55 milioni di stream) e “Tu mi hai capito” feat. Sfera Ebbasta (65 milioni di stream). In seguito prende parte a ulteriori fortunate collaborazioni, tra cui “Mi Fiderò” di Marco Mengoni (triplo platino con 43 milioni di stream), “Caos” di Fabri Fibra ft. Lazza (platino, 27 milioni di stream), “Cicatrici” di Ariete (platino, 23 milioni di stream), fino a raggiungere il sold-out di tutte le date del suo primo tour nel 2022.

Dopo aver conquistato il palco del Festival di Sanremo 2023 con l’inedito “Il Bene Nel Male” (doppio platino, oltre 35 milioni di stream), hit che ha anticipato il secondo album “L’Amore” (con cui ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI), l’artista più ascoltata in Italia torna in tour con un’unica data in Sardegna, per presentare il nuovo lavoro in studio e tutti i suoi singoli più noti davanti al pubblico del Red Valley.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane verranno annunciati anche gli ultimi artisti di supporto che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

RED VALLEY FESTIVAL 2023 – LINE UP:

DAY 1 (12/08)

LAZZA

GUÈ

EMIS KILLA – GEOLIER – PAKY

ROSE VILLAIN

DAY 2 (13/08)

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

ERNIA – MADAME

SHARI

DAY 3 (14/08)

BLACK EYED PEAS – SFERA EBBASTA

ALOK

MARA SATTEI

DAY 4 (15/08)

ARTICOLO 31 – PAUL KALKBRENNER

TANANAI

NASKA

HU – WLADY

RADIO 105 È LA RADIO UFFICIALE DEL FESTIVAL