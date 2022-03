Mobilità elettrica, colonnine ad Alghero: avviso pubblico

ALGHERO – Pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare i soggetti pubblici o privati con i quali sottoscrivere un protocollo d’intesa per l’installazione, gestione e manutenzione delle colonnine di ricarica destinate alle auto elettriche ed ibride sul territorio del Comune di Alghero. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 marzo. Da via XX Settembre al Lido, da via De Gasperi a Piazzale della Pace al porto, dal Carmine a Maria Pia, alle Bombarde, Lazzaretto, Guardia Grande, La Segada, San Marco : sono circa 40 le zone nelle quali potrà essere installata la colonnina per le ricariche. Il lavoro congiunto tra Assessorati al Demanio e Mobilità Urbana ha portato ad una sintesi che individua la dislocazione in tutto il territorio, dal centro alle borgate, alle zone balneari, dei punti di ricarica con relativa area di parcheggio temporaneo ed è indirizzato a creare tutte le condizioni per attuare il progetto di mobilità e di investimenti ad essa legati.

L’Assessore all’Urbanistica e Mobilità Emiliano Piras, precisa che “l’iniziativa viaggia parallelamente alla definizione del Piano del Traffico, con approfondimenti avviati con il progettista, Ing. Husler, per l’approvazione definitiva del Piano che si dovrà integrare con la pianificazione urbanistica in corso”. Gli operatori interessati all’installazione delle Infrastrutture di ricarica stipuleranno un protocollo d’intesa della durata di 5 anni.

le informazioni sonno reperibili : https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-ALLA-INSTALLAZIONE-INFRASTRUTTURE-DI-RICARICA-PER-VEICOLI-IBRIDI-ED-ELETTRICI/

