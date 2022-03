Martedi 8 marzo, Alghero sud senz’acqua

ALGHERO – Una buona parte della città, nella zona sud, il distretto di Abbanoa n. 8, compresa tra via Monte d’Olla, via De Gasperi, fino a via Giovanni XXIII, via Sant’Anna, viale Della Resistenza, resterà senz’acqua martedì prossimo, 8 marzo. L’interruzione idrica, dalle 8:00 alle 18:00, è dovuta alla realizzazione di un intervento di sostituzione delle apparecchiature idrauliche e inserimento di misuratori di portata nei pozzetti situati tra via Monte d’Olla e via Carrabuffas. Abbanoa assicura al riguardo che le opere saranno eseguite con celerità, in maniera da poter riprendere l’erogazione dell’acqua in tempi minori rispetto alle previsioni.