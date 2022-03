Incontro Cia a Sa Segada, Pirisi: riaprire l’Istituto Agrario

ALGHERO – Nella sala del centro sociale di Sa Segada si è svolta l’assemblea congressuale della Cia nord Sardegna riferita alla zona Alghero. Hai lavori hanno portato i saluti il sindaco di Alghero Mario Conocj, il sindaco di Olmedo Toni Faedda, ex sindaco Mario Bruno e il presidente del Consorzio di Bonifica Gavino Zirattu. Il lavori introdotti dal responsabile politico zonale Mario nonne hanno visto la partecipazione del direttore provinciale Rossana Piredda del presidente provinciale Michele orecchioni e del consigliere comunale Mimmo Pirisi.

Il dibattito incentrato sui temi del territorio e sulle problematiche agricole hanno avuto anche un pensiero alla situazione dell’Ucrania e sulle conseguenze che questa guerra porterà anche alla nostra nazione ,inoltre c’è stato un importante contributo del prof. Cocco docente universitario alla facoltà di agraria di Sassari che ha parlato delle malattie della vite tema molto seguito nel territorio vista la grande vocazione viticola della Nurra Algherese, inoltre sono stati trattati i temi sulle energie rinnovabili , sulla formazione e sulla necessità di riaprire gli istituti scolastici specifici in campo agrario (Santa Maria la Palma ) e sull’utilizzo delle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas solo ed esclusivamente in campo agricolo ,punti trattati particolarmente dal consigliere comunale Mimmo Pirisi ,infine l’assemblea particolarmente partecipata ha approvato il documento congressuale e a eletto i delegati al congresso provinciale del 12 marzo a Sassari dove verrà eletto il nuovo gruppi dirigente provinciale per i prossimi 5 anni. I delegati sono Lugi Angius, Paolo Porcu, Milena Dardi, Massimiliano Gobbato, Giovanni Meloni, Marisa Deidda, Mimmo Pirisi, Ilaria Chessa, Guendalia Dilorenzo, Mario Nonne, Monica Carboni e Salvatore Lai.