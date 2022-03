Via l’antenna telefonica da Sant’Agostino

ALGHERO – “Il primo marzo, all’interno dei lavori del Consiglio comunale, è stata portata in discussione dal M5S Alghero la riqualificazione di Largo Costantino nel cuore del quartiere di Sant’Agostino. Piazza di incontri collettivi, di divertimento durante i festeggiamenti per la festa del Santo, oggi vive un degrado inaccettabile. Una piazza di circa 1700 mq diventata irrecuperabile da quando nel 2014 è stata istallata una torre di telefonia mobile, esautorando di fatto la propria funzione, mortificando il parere espresso ampiamente dai cittadini del quartiere e diventando di fatto meta di parcheggio selvaggio e sporcizia. Considerato che il contratto di locazione dell’area della web tower è scaduto, il M5S attraverso una delibera ha chiesto e ottenuto di impegnare l’amministrazione comunale a trovare una nuova collocazione della web tower, magari in uno spazio stradale marginale, al fine di liberare Largo Costantino da questo pilone centrale che ne limita enormemente l’utilità e la funzionalità”.

Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, consiglieri comunali 5 Stelle