MMG a Porto Torres: l’attivita’ della Asl di Sassari

SASSARI – In seguito alle dimissioni volontarie di due

medici di medicina generale operanti nel comune di Porto Torres, la Asl

di Sassari intende tranquillizzare la popolazione comunicando le

attività in corso per ridurre i possibili disagi.

Come già anticipato lo scorso 3 maggio, a decorrere dal primo luglio due

medici con ambulatorio nel comune di Porto Torres, nello specifico il

dottor Giuseppe Delogu e la dottoressa Maria Giovanna Mundula, hanno

terminato la loro attività in seguito a dimissioni volontarie.

La Asl di Sassari ha da tempo avviato le procedure per il conferimento

di due incarichi provvisori: di questi solo uno e’ stato accettato da

una dottoressa in formazione al corso di Medicina Generale, che quindi

potrà prendere in carico un massimo di 1.000 pazienti.

Il medico che gia’ dallo scorso anno ha un incarico provvisorio, il

dott. Gustavo Lai, potrà estendere il suo massimale, passando da circa

800 pazienti a 1.500.

Per dare un ulteriore risposta alla popolazione, il Distretto di

Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Nord occidentale ha chiesto ai medici

presenti nell’ambito Porto Torres – Stintino la disponibilità ad

estendere il massimale da 1500 a 1800: di questi, al momento, due hanno

gia’ espresso parere favorevole.

Gli uffici “Scelta e revoca del medico” della Asl di Sassari

procederanno d’ufficio ad assegnare gli assistiti ai medici, dando la

precedenza alle persone maggiormente fragili, come anziani e persone

con gravi patologie.

La Asl di Sassari ha inoltre avviato le procedure per attivare la

Continuita’ Assistenziale diurna nella cittadina turritana, così da

coprire le esigenze della popolazione che in questa fase dovesse

rimanere senza Medico di Medicina Generale.