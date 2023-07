Obra Cultural de l’Alguer, Encontres amb l’autor al Museo del Corallo

ALGHERO – Il giardino del Museo del Corallo, via XX settembre n. 8, si prepara ad accogliere l’edizione 2023 della rassegna letteraria “Encontres amb l’autor” organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer con il patrocinio della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero, della Diputació de Barcelona e la collaborazione di Plataforma per la Llengua e del Centre Cultural “Antoni Nughes”.

Sei appuntamenti, tra il mese di luglio e agosto, per promuovere la sensibilità letteraria della comunità algherese con la presentazione di novità editoriali prodotte a livello locale di riconosciuto valore letterario, culturale e/o sociale o di opere che trattano di identità, di storia, di cultura di Alghero o di Sardegna.

Sei belle occasioni in cui la lingua algherese sarà la protagonista assoluta.

Questo il programma:

Mercoledì 5 luglio 2023 – h. 19.00

Presentazione del libro “San Giovanni ante portam latinam – La storia della rivalità tra Alghero e Sassari” di Giacomo Oppia

Mercoledì 12 luglio 2023 – h. 19.00

Presentazione del libro “Rondalles a la ràdio IV” di Giuseppe Sanna

Lettura e interpretazione della rondalla “Lo servidoret”

a cura del gruppo “Amics del teatre en alguerès”

Mercoledì 19 luglio 2023 – h. 19.00

Presentazione del libro illustrato “La història de Nostra Senyora de Besapeus” di Carmelita Zedda

Mercoledì 26 luglio 2023 – h. 19.00

Presentazione della ristampa del libro “ALGHERO. IL CENTRO STORICO. Storia e nomi delle strade, delle piazze, dei bastioni e delle torri” di Pino Sotgiu

Mercoledì 2 agosto 2023 – h. 19.00

Presentazione del libro “La caduta dell’inquisitore” di Federico Francioni”

Mercoledì 9 de agosto 2023 – h. 19.00

Presentazione del libro “Les veus de Garulé” di Giuliana Carboni.

L’ingresso è gratuito.