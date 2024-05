Minaccia di morte la compagna, arrestato un rumeno

NUORO – Personale della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha proceduto all’arresto di un cittadino rumeno per i reati di maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il provvedimento è frutto di un intervento occorso in agro di Dorgali località Iloghe, ove il soggetto, in evidente stato di alterazione, minacciava di morte la compagna, percuotendola e cercando di strangolarla.

Gli operatori, dopo aver individuato l’abitazione, notavano l’uomo che, nonostante i ripetuti inviti alla calma, si scagliava contro di essi proferendo minacce.

I poliziotti riuscivano ad immobilizzarlo e ad accedere all’abitazione ove si trovava la donna, che presentava alcune ecchimosi al collo. Ciononostante l’uomo continuava ad indirizzare minacce di morte nei confronti della donna anche davanti agli operatori intervenuti.

Negli Uffici di Polizia la vittima circostanziava episodi perduranti di violenza fisica e verbale patiti da anni da parte del compagno, asserendo di essere disperata e di aver paura di ritorsioni, tanto da non voler più vivere con lui. Viste le circostanze l’uomo veniva tratto in arresto a disposizione dell’A.G. competente. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.