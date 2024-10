“Mercati, condizioni ancora pessime: problemi ereditati dalla gestione Peru”

ALGHERO – “Se ne parla da tanti anni dell’ex mercato ortofrutticolo, oggetto di numerose polemiche dopo la sua chiusura nel lontano 2011 ,nel quale gli operatori ortofrutticoli si sono visti sfrattati e posizionati successivamente presso il mercato in via Mazzini. Nel corso degli anni ,varie posizioni politiche hanno manifestato l’interesse a ridare vita a uno spazio molto importante per la comunità, anche l’assessora allo sviluppo economico Ornella Piras nel 2017 parlava di dare una dimensione più moderna all’ex mercato ortofrutticolo. Nel 2017 è stato riaperto sotto un’occhio diverso, sono state organizzate numerose iniziative come il Birra Alguer, inserito nel programma di capodanno Mes che un mes (2017), il GirOlio (2018), International Tango Meeting (2019) ecc.. In tutti questi anni si è potuto notare che la struttura ha dei problemi molto gravi con l’isolamento della copertura, non è stato molto efficace l’intervento di impermeabilizzazione eseguito nel 2020 sotto indicazione dell’assessore Antonello Peru..Ad oggi ottobre 2024, durante la manifestazione concorso enogastronomico “Sardegna Terra d’aMare” nell’ex mercato ortofrutticolo ha iniziato a piovere dal soffitto allagando tutte le postazioni con il rischio di rovinare tutte le apparecchiature elettroniche e di mettere in pericolo gli organizzatori e i partecipanti. L’ennesimo problema ereditato dalla precedente amministrazione che non ha avuto cura dei beni collettivi. Noi del coordinamento femminile di Orizzonte Comune pensiamo che l’ex mercato ortofrutticolo se correttamente ristrutturato e valorizzato potrebbe essere degno di accogliere varie manifestazioni anche nel periodo invernale. Se non si corre ai ripari difficilmente in futuro gli imprenditori algheresi e non, rischieranno la loro incolumità, impegno e fondi.

Detto questo, ci auguriamo che da parte della opposizione in consiglio comunale, non giungano attribuzioni di colpe alla attuale maggioranza a guida Raimondo Cacciotto, poiché chi aveva le deleghe alle manutenzioni ed ai lavori pubblici era ben a conoscenza di questo problema, ed anche l’altra struttura adibita a mercato comunale presenta problemi anche superiori. Mannaggia che peccato quando non si fanno le necessarie manutenzioni. Se poi pensiamo a quante incompiute sono state ereditate ed a cui si sta iniziando a porre rimedio, ne uscirebbe un libro. Ora occorre trovare soluzione immediata anche in questo caso e reperire le risorse necessarie”.

Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi (Orizzonte Comune)