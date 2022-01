+Media talks_Corsa al Colle: Deiana e Vacca su Draghi, Mattarella e Politica

ALGHERO – Chiusura coinvolgente per la prima serie di approfondimenti targati “+Media talks. Grazie agli illustri ospiti, compresi gli ultimi ovvero l’onorevole Paola Deiana (deputato 5 Stelle) e l’avvocato Elias Vacca (già deputato dei Comunisti Italiani), i tre appuntamenti si sono rivelati molto interessanti offrendo diversi spunti. Alle domande e coordinamento di Stefano Idili e Sara Alivesi hanno risposto al meglio i vari interlocutori con Vacca e Deiana che hanno posto l’accento su alcune delle condizioni attuali, ancora non discusse, tra cui un giudizio sulla guida del Paese del Premier Draghi (e suoi riflessi sulla vita politica) e sul settennato di Mattarella (giudicato molto positivamente). Più critiche le posizioni verso l’attuale Presidente del Consiglio, anche se c’è da rimarcare che Draghi è frutto dell’azione politica, a seguito della mancata decisione della “politica”, proprio di Matterella e anche nei confronti di Berlusconi, che di fatto è stato fatto fuori dalla Corsa al Colle.

Entrambi, Vacca, (votò per il primo Napolitano) e Deiana, oggi, sono “grandi elettori” e dalle loro parole dell’ultima puntata di “+Media talks_Corsa al Colle” sono mersi numerosi e interessanti aspetti anche sulla politica in generale e su quelle che sono le responsabilità in capo, non solo a chi ci governa, ma anche ai cittadini che hanno il diritto-dovere di scegliere la propria classe dirigente. +Media talks ritornerà a breve con un approfondimento sull’avvenuta elezione del nuovo Presidente della Repubblica e poi su altri temi centrali con nuovi importanti ospiti.