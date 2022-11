+Media Talks sulla Fondazione, Andrea Delogu racconta il modello-Alghero

ALGHERO – Nuovo ciclo di approfondimenti targati +Media talks. Il format ideato e curato da Stefano Idili e Guido Zoagli e realizzato insieme a Sara Alivesi ha visto protagonista della ripartenza dei talk il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu. Musei, eventi, turismo ad Alghero ovvero M.e.t.a questo l’acronimo con cui nacque, nel giugno del 2010 grazie all’intuizione dell’allora Sindaco Marco Tedde e assessore al Turismo Mario Conoci con alla guida proprio Andrea Delogu colui che è ritornato a tenere in mano le redini di un organismo la cui gestione sta riscontrando consensi non solo a livello locale ma anche regionale e oltre. E questo è stato certificato dalla presenza come protagonista del Presidente Delogu alle manifestazioni di Cagliari (Archeologika e Met) e a Matera per il festival N* stories.

Con Delogu a +Media talks si è parlato di questi risultati, della storia della Fondazione, del presente e futuro con anche qualche anticipazione sulle prossime iniziative e progettualità dell’ente con sede a Lo Quarter.