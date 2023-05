Media talks con Andrea Alessandrini, un esempio per Alghero e oltre | video

ALGHERO – Nuovo appuntamento con +Media talks il format a cura dell’agenzia di comunicazione +Media composta da professionisti del settore dell’informazione. Protagonista della nuova puntata Andrea Alessandrini, a capo della FC Alghero Calcio, fresca della promozione in Seconda Categoria e soprattutto amministratore unico di Nobento, esempio di una realtà industriale virtuosa che dal nord Ovest della Sardegna sta facendo parlare di sé in tutta Italia. In pochi anni l’azienda leader nella produzione di infissi è divenuta una sorta di “case history” rispetto gli ottimi e forse inattesi traguardi che ha raggiunto. Non solo per il fattore produttivo, che comunque palesa una crescita costante dell’attività e una conseguente possibilità occupazionale in aumento fino quasi le 150 unità attuali, ma anche per la modernità del suo modus operandi: massima attenzione ai lavoratori soprattutto quelli con famiglia e un rapporto amicale con tutti, compresi i partner e le Istituzioni del territorio.

“Non vogliamo essere considerati un miracolo, ma invece preferiamo essere indicati come coloro che dimostrano che anche qui si può fare impresa con grandi numeri e dunque creare risposte lavorative e un indotto importante che certificano le grandi possibilità che offre anche questa porzione della Sardegna e in particolare l’area industriale di San Marco”, commenta Alessandrini. Del resto è difficile non cogliere le potenzialità di un’area che ha un porto industriale, un aeroporto e una posizione baricentrica nel Mediterraneo. Ma, invece di piangersi addosso o attendere il contributo o sostentamento pubblico, in questo caso si è lavorato per superare le difficoltà e arrivare a costruire un’azienda ad Alghero che è leader a livello nazionale e oltre. “Certo, le criticità ci sono e non sarebbe sicuramente mal visto un maggiore sinergia con le realtà anche amministrative, però Nobento va avanti e crescerà con anche la possibilità di far giungere in loco altre importanti aziende”.

Nella foto Sara Alivesi, Andrea Alessandrini e Stefano Idili

MEDIA TALKS con Andrea Alessandrini (video):

https://www.youtube.com/watch?v=aYNkMFNOfHI&t=267s