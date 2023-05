Aree di pregio e pineta come latrine, urgono più bagni pubblici

ALGHERO – Non è da oggi, ma non per questo non è necessario intervenire per, provare, almeno ad arginare una pessima usanza che aumenta, ovviamente, col maggior numero di presenze in città. Discese dei bastioni, angoli della città e, come segnalato più volte da alcuni residenti, anche l’area di estremo pregio archeologico, storico e dunque turistico del Forte della Maddalena (in attesa dell’agognata e completa riqualificazione) utilizzati come latrine.

Certamente non sarà una soluzione definitiva alla diffusione dei bisogni in queste aree della città, ma sicuramente, come segnalato anche più volte in Consiglio Comunale, il posizionamento di ulteriori bagni pubblici e rendere funzionanti quelli già esistenti, può essere sicuramente un passo avanti. Non solo in centro, ovviamente, ma anche ad esempio lungo la pineta di Maria Pia e il litorale dove tali servizi sono assenti e solo grazie alla disponibilità delle attività, che però non sono aperte tutto l’anno, è possibile evitare di imbrattare tratti dunali, sotto bosco e percorsi a margine delle spiagge.