+Media, Elezioni a l’Alguer: Demeglio – Colledanchise tra problema casa, movida e miglioramento servizi | video

ALGHERO – Protagonisti del nuovo “Elezioni l’Alguer in Centro” due esordienti: Domenico Demeglio (Forza Italia a sostegno di Marco Tedde) e Marco Colledanchise (Futuro Comune a sostegno di Raimondo Cacciotto), entrambi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024 hanno toccato vari argomenti tra cui quello importante dell’emergenza casa oltre che le azioni per ridare vigore all’intrattenimento in città oltre che il miglioramento di servizi per residenti e turisti a oggi, ancora, piuttosto carenti nonostante le rilevanti presenze.

Il format, come oramai noto, prevede ospiti del Bar In Centro, candidati ed esponenti politici algheresi si confrontano sulle necessità ed emergenze cittadine con i giornalisti Sara Alivesi e Stefano Idili. Elezioni l’Alguer in Centro è una produzione +Media.

ECCO IL ONFRONTO TRA DEMEGLIO E COLLENDANCHISE