Mattarella alle Grotte di Nettuno e poi andrà al Parco

ALGHERO – Continuano le vacanze algheresi per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la gira in barca di ieri nelle splendide acque dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, c’è stata la visita alle Grotte di Nettuno. Accompagnato dal Sindaco Conoci e dal Presidente della Fondazione Delogu, il Capo dello Stato ha ammirato il sito naturalistico di Capo Caccia restando meravigliato da tanta bellezza e particolarità. Compatibilmente con l’agenda che può subire continue modifiche, pare quasi certo che Mattarella domani farà visita al Parco naturale regionale di Porto Conte e nello specifico dovrebbe fare tappa nella sede di Casa Gioiosa, accolto dal Presidente Raimondo Tilloca, e poi possibile pure, sempre anche con la famiglia, un piccolo tour tra le bellezze dell’area di riserva terrestre e in particolare nel percorso naturalistico delle Prigionette.