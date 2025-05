Motorsport, presentato il 1° Slalom Massa – San Carlo: correrà anche l’algherese Idili

MASSA CARRARA – La conferenza stampa convocata da Aci Massa ha presentato ufficialmente la prima edizione dello Slalom Massa San Carlo. A fare gli onori di casa è stato il presidente Fabrizio Panesi, affiancato da Giovanni Schintu presidente del Gruppo Motori Tula organizzatore della gara (collegato in video conferenza).

Il Presidente Panesi, nel suo discorso, ha più volte posto l’accento sull’importanza dello slalom per l’attività sportiva dell’Aci Massa, con estrema attenzione alla sicurezza sia dei piloti sia del pubblico che potrà occupare gli spazi appositamente realizzati sia in partenza sia in arrivo, anche se si stanno studiando appositi slarghi , posti in alto rispetto al percorso di gara ,nei quali il pubblico potrà stazionare accedendo prima della chiusura al traffico del percorso di gara ( le 07.30 del mattino ).

Giovanni Schintu, uomo di grande esperienza nel mondo degli slalom in Sardegna, ha spiegato le caratteristiche del percorso che si sviluppa sulla Massa – San Carlo, lungo 2,950 m. intervallato da otto postazioni di birilli più quattro postazioni intermedie, tutte presidiate da Commissari di percorso sardi e toscani. Il percorso sarà, ripetuto tre volte più il giro di ricognizione, La gara partirà la domenica mattina 11 maggio, mentre sabato 10 maggio dalle ore 15,30 fino alle ore 20,00 sarà dedicato alle verifiche tecniche e sportive. La Direzione gara sarà ospitata nei locali delle Terme di San Carlo, gentilmente messi a disposizione dal patron Eugenio Alphandery. Per il Gruppo Motori Tula, sarà una trasferta vera e propria; quindici gli addetti ai lavori che dalla Sardegna raggiungeranno la Toscana a supporto dello staff locale. La direzione gara è affidata a Francesco Resti e Anna Elisa D’Arco.

Occorre ricordare che fino al prossimo 7 maggio sono aperte le iscrizioni, per completare le quali è utile accede al sito www. Gruppomotoritula.it e scaricare tutti i moduli utili.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i familiari di Umberto Mosti al quale è dedicato il primo Memorial e di Federico Bernacca al quale è titolata la Coppa. Durante l’incontro con la stampa si è detto che la Coppa del Memorial Mosti sarà attribuita al primo pilota della provincia di Massa Carrara, mentre La coppa Bernacca andrà al pilota più giovane.

In Toscana c’è molta curiosità da parte dei piloti locali, storicamente appassionati di velocità; pare che ci sia gran fermento soprattutto da parte di rallisti popolari e amati, impegnati nell’allestimento di macchine al top per offrire uno spettacolo di alto livello al pubblico di casa.

Durante il fine settimana gli appassionati potranno utilizzare un simulatore di gara e ammirare una corposa sfilata di auto storiche. “ Sarà un fine settimana dedicato allo sport, una vera e propria festa delle auto” , ha detto il presidente Panesi.

Tutti i partecipanti, nei limiti della disponibilità di posti, potranno avvalersi della convenzione stipulata con l’Hotel Peselli in via Ricortola 142 Marina di Massa ( Tel. 0585869800 – Mail info@hotelpeselli.com ) per mezza pensione a prezzi scontati. I piloti sardi che decideranno di partecipare allo slalom potranno usufruire della convenzione Grimaldi per il passaggio in nave, Insomma, chi decide di correre in Toscana per inaugurare la stagione degli slalom sosterrà costi limitatissimi.

Nella foto la conferenza stampa di presentazione