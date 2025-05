“Continuità, anche Pigliaru, Soru e Cappellacci bocciano la Todde”

ALGHERO – “Continuità territoriale, Giunta nel caos: i sardi possono aspettare», Anche gli ex Presidenti della Regione, in maniera bipartisan, Pigliaru, Soru e Cappellacci bocciano senza appello l’azione della Giunta Todde, accusata di improvvisazione. Non saremmo riusciti a dire meglio (o di peggio). E in effetti ancora nessuno sa che idea abbia, posto che non solo non ha predisposto un nuovo bando, ma non ha neanche spiegato la strategia che rompa col passato. Per ora assoluta continuità, con un copia e incolla anche del bando nuove rotte ideato e finanziato dal centro-destra”, cosi il consigliere comunale della Lega Michele Pais.