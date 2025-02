Martedi ritorna il Consiglio Comunale, avanti coi lavori a Villa Maria Pia

ALGHERO – Ritorno il Consiglio Comunale di Alghero. Il presidente Mimmo Pirisi, insieme ai capigruppo, ha fissato per martedi 18 febbraio, ore 16.30 presso la sala conferenze de Lo Quarter, la nuova seduta della massima assise cittadina. In totale 25 punti all’ordine del giorno, ma tutti atti derivanti da mozioni, interrogazioni e odg da parte dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Mentre non c’è neanche un atto riferibile all’attività dell’Amministrazione Comunale. Tra i primi punti che dovrebbero essere discussi quelli riguardanti l’acquisizione dei terreni di Punta Giglio (Tedde e più) , la lottizzazione di Calabona (Cocco e più) e i pignoramenti Abbanoa (Mulas). E’ molto probabile che il presidente Pirisi, all’interno delle sue prerogative, intervenga anche sul clima politico e non solo di queste settimane. Nel frattempo proseguono i lavori per l’attesa nascita della nuova sede del Consiglio Comunale a Villa Maria Pia: salvo intoppi, da fine marzo massimo primi di aprile dovrebbe, i lavori consigliari e pure alcune attività culturali e artistiche dovrebbero (finalmente) svolgersi nella storica struttura di viale Burruni.