Decadenza Todde, a maggio si decide: “Andiamo subito a votare”

ALGHERO – “Nuove elezioni regionali per rispetto dei cittadini, della legalità e della trasparenza”. E’ quello che chiede la Lega come ribadito ieri nel consiglio federale che si è aperto con l’intervento del coordinatore regionale della Sardegna, Michele Ennas.

La volontà della Lega è quella di tornare alle urne, a un anno di distanza dal voto che aveva proclamato presidente Alessandra Todde, espressa dai 5 Stelle, con la decisione sul ricorso per la decadenza che arriverà entro il mese di maggio di quest’anno.

“La Lega in Sardegna è pronta, come ribadito durante il consiglio federale, Nei prossimi giorni sono in programma una serie di manifestazioni. L’obiettivo è andare alle urne in tempi rapidi, vincere e raddoppiare iscritti ed eletti”.