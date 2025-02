Mario Fadda nuovo allenatore dell’Alghero Calcio

ALGHERO – È Mario Fadda il nuovo allenatore dell’Alghero. Oggi dirigerà il primo allenamento dei giallorossi e sabato debutterà in panchina nella sfida contro la capolista Budoni, in programma al “Pino Cuccureddu”.

Originario di Siligo, Mario Fadda può vantare un’importante esperienza da calciatore (Spal, Olbia e Torres alcune delle squadre nelle quali ha giocato) ma anche da allenatore. Nella passata stagione ha guidato un’altra formazione di Eccellenza, l’Ossese, sfiorando il salto di categoria. In quelle precedenti, invece, ha allenato il Siligo (Prima Categoria), il Bonorva (portandolo in Promozione) e il Taloro Gavoi in Eccellenza, raggiungendo e vincendo i play-off regionali. Ora l’avventura in giallorosso con l’obiettivo di rilanciare la squadra nel massimo campionato regionale.

“Sono molto contento della chiamata dell’Alghero perché è una piazza importante – queste le prime parole di Fadda – La situazione è complicata ma con lo staff siamo pronti a dare una mano per far sì che la squadra raggiunga l’obiettivo della salvezza senza problemi. Niente proclami ma solo tanto lavoro in questi mesi che mancano alla fine. Voglio fare un appello ai tifosi e alla città: state vicini alla squadra perché solo così potremo uscire da questa situazione. A iniziare dalla difficile partita di sabato contro la capolista”.

Contestualmente, la società comunica l’interruzione consensuale della collaborazione con la Prima Squadra del preparatore dei portieri Francesco Galluccio, ringraziandolo per la professionalità e il grande lavoro svolto in questi mesi.