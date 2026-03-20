Marino e Aeroporto, “Alghero marginalizzata”. Assessorato Ambiente, “Confermo sfiducia”

ALGHERO – Maretta in Consiglio Comunale. Durante la seduta, oltre alcune segnalazioni “piccate” giunte dai banchi dell’opposizione, in particolare con la reiterata richiesta (che giunge oramai da mesi) di avere risposte ai diversi “accessi agli atti”, è stato il consigliere comunale Christian Mulas ad alzare il livello della temperatura. Ma non solo. Infatti si è anche registrato l’attacco di Colledanchise che ha acccusato Pais e Cocco di “svolgere il loro ruolo con lo scopo di ingolfare i lavori dell’Aula”. A quel punto Cocco ha chiesto una replica per “fatto personale”, ma il tempo era scaduto, almeno così aveva segnalato il presidente Pirisi, a quel punto gli ultimi due hanno avuto un forte scontro verbale.

Mulas, come da nota inviata alla stampa, prima di lasciare l’Aula per impegni personali (aveva avvisato la maggioranza dal giorno prima) si è soffermato sull’ospedale Marino, denunciando un continuo “declassamento della struttura sanitaria di viale Primo Maggio” e poi, passaggio importante dal punto di vista politico, evidenziando “una mancanza di collaborazione tra assessorato all’ambiente, la commissione e il consiglio: segnalo il fatto che da oramai troppo tempo c’è uno sfilacciamento nei rapporti tra assessorato all’ambiente e la commissione da me presieduta. Situazione che crea problemi non solo dal punto vista amministrativo ma anche politico. Mi appello al sindaco che intervenga”.

E in conclusione non ha risparmiato un ulteriore passaggio sull’Aeroporto di Alghero: “nonostante i proclami e gli strombazzamenti mediatici, Alghero ha quasi 100 voli in meno rispetto ad Olbia. A poco o niente servono eventi di vario genere, perchè il nostro scalo merita maggiore attenzione alla luce anche della definita unica proprietà stabilita dall’attuale Giunta regionale. Per questo chiediamo che Alghero ritorni ad essere centrale per i trasporti e la creazione di attività all’interno dello stesso aeroporto. e non per altro”.

Nella foto il sindaco Cacciotto e il capogruppo Mulas discutono a inizio mandato mentre si stavano definendo gli assetti di Giunta e Partecipate